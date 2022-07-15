15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 21:19 — REGNUM Президент США Джо Байден, позиционирующий себя как ярый борец за права человека, столкнулся на родине с двухпартийной критикой из-за предстоящей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которого Штаты ранее обвинили в санкционировании убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако теперь Байден, ранее поклявшийся после убийства Хашогги превратить Саудовскую Аравию в изгоя, даже не решился ответить журналистом, собирается ли он поднимать этот вопрос во время беседы с саудовским принцем. Администрация президента оправдала такой шаг необходимостью вести «тонкий дипломатический танец» ради интересов США.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если ваша цель — дипломатия и надежда на сотрудничество по определенным вопросам для стабилизации региона, вы не должны оскорблять одного из самых непростых лидеров, с которым и так трудно иметь дело», — считает @ExternalDebate.

«Простите, но я совершенно не согласен с вашей точкой зрения. Человека убили. И вы хотите замять это ради общего блага? Это не то, за что выступает Америка», — отвечает @RodneyMotta1.

«Байден будет умолять Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы спасти свое президентство», — указывает @tirona_s.

«Он совсем недавно заверил семью Хашогги, что поговорит об убийстве в начале этой недели! Какой трус! Байден предал память Хашогги ради дружбы с Саудовской Аравией» — восклицает @TheBeaSmith.

«К сожалению, каждый президент за последние 50 лет, по крайней мере, был обязан саудовскому правительству/королевской семье из-за нефти и денег, которые она генерирует для них, и которые возвращаются обратно в американские компании (государственные и частные). Всё дело в деньгах всегда», — подчеркивает @suniljoed.

«Эта поездка — огромная ошибка. Как они допустили это? Демпартия точно отвернется от Байдена», — указывает @MaslaMike.

«Нет ничего плохого в изменении стратегии, когда это идет на пользу нашей стране», — считает @LuluElvis.

«Не думайте, что саудовцы примут новую стратегию после того, как их долго оскорбляли», — отвечает @PawnMongo.

«Если Байдену предстоит «тонкий дипломатический танец», он, несомненно, упадет плашмя на лицо», — предупреждает quickstart1288.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден, дипломатия и танцы? Это было бы самое смешное шоу всех времен», — отвечает politicansareliars.

«Это тонкий дипломатический танец, поэтому мы послали нашего худшего дипломата, у которого плохой баланс, плохая память и проблемы с гневом», — негодует sailorb280.

«Кто-нибудь может объяснить мне, как борьба с изменением климата поможет, если обратиться к Саудовской Аравии и умолять их производить больше ископаемого топлива?» — интересуется ChristianOldGuyRetired.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден считает необходимым свой визит в Саудовскую Аравию, так как прямое взаимодействие Вашингтона с арабской страной нужно для противостояния России, победы над Китаем в конкурентной борьбе и стабилизации на Ближнем Востоке.

При этом издание Politico сообщило, что Байден не сможет добиться снижения цены на топливо в результате договорённостей, возможных в ходе поездки политика на Ближний Восток.