Удине, Италия, 15 июля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. 15 июля итальянский футбольный клуб «Удинезе» объявил о трансфере 23-летнего центрального защитника московского ЦСКА и сборной Словении Яки Бийола. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

ФК ЦСКА

Соглашение Бийола с «Удинезе» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро. За московский клуб словенец выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Рудара» за 400 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Яка Бийол, выступая за московский ЦСКА, принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.