Мадрид, 15 июля 2022, 20:49 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий «Удинезе» и сборной Аргентины по футболу Науэль Молина Лусеро близок к переходу в мадридское «Атлетико». Об этом 15 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне
Антон Зайцев

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в финальной стадии. В ближайшее время «Атлетико» завершил сделку по трансферу аргентинца.

В прошедшем сезоне Науэль Молина принял участие в 35-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Удинезе» Молина выступает с 15 сентября 2020 года после перехода из «Боки Хуниорс» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.