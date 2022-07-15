Мадрид, 15 июля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий «Удинезе» и сборной Аргентины по футболу Науэль Молина Лусеро близок к переходу в мадридское «Атлетико». Об этом 15 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в финальной стадии. В ближайшее время «Атлетико» завершил сделку по трансферу аргентинца.

В прошедшем сезоне Науэль Молина принял участие в 35-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Удинезе» Молина выступает с 15 сентября 2020 года после перехода из «Боки Хуниорс» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.