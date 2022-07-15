Манчестер, Великобритания, 15 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» полностью согласовал с амстердамским «Аяксом» трансфер 24-летнего центрального защитника сборной Аргентины Лисандро Мартинеса. Об этом 15 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, сумма трансфера составит 55 миллионов евро, а соглашение аргентинца с «красными дьяволами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Лисандро Мартинес принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

За «Аякс» Лисандро Мартинес выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Дефенсы» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.