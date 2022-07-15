Москва, , 20:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации скорректировало выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 15 июля, на сайте правительства.

Медсестра готовит шприц с вакциной Гам-КОВИД-Вак Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно постановлению, медики, работающие с больными COVID-19 будут получать дополнительные 25% к окладу, а предыдущие «ковидные» выплаты приостанавливаются до конца года.

«Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада <…> оказывающим медицинскую помощь <…> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — сказано в постановлении.

Напомним, что компенсационные выплаты были введены в связи с пандемией коронавируса. Такие выплаты полагаются врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медицинскому персоналу, участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-инфекционистам, среднему медицинскому персоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам. такие же выплаты распространяются на медицинских работников из числа военнослужащих и приравненных к ним.