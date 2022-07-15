Москва, , 20:35 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в пятницу, 15 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 57,17 рубля, что на 1 рубль 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 79 копеек и к закрытию составил 57,96 рубля.

В целом по итогам рабочей недели курс доллара на Московской бирже упал на 3,75 рубля, евро — на 4,39 рубля.

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