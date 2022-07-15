Москва, , 20:34 — REGNUM 27-летний российский центральный защитник и воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов 15 июля покинул московский клуб на правах свободного агента. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Виталий Лысцов (сс) Елена Рыбакова

За «Локомотив» Лысцов выступал с 3 августа 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Виталий Лысцов, выступая за грозненский «Ахмат» на правах аренды, принял участие в пятнадцати матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и получил четыре желтые карточки.