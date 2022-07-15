Москва, 15 июля 2022, 20:34 — REGNUM 27-летний российский центральный защитник и воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов 15 июля покинул московский клуб на правах свободного агента. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Виталий Лысцов
Виталий Лысцов
(сс) Елена Рыбакова

За «Локомотив» Лысцов выступал с 3 августа 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Виталий Лысцов, выступая за грозненский «Ахмат» на правах аренды, принял участие в пятнадцати матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и получил четыре желтые карточки.