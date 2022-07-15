Москва, , 20:30 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник «Локомотива» и национальной сборной России по футболу Дмитрий Баринов заявил, что останется в московском клубе.

Дмитрий Баринов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Я играю за «Локомотив», у меня действующий контракт, я провожу здесь сезон. Что касается слухов о «Валенсии», то это раздули, уже месяц это длится, на меня это тоже не очень хорошо влияет. С Гаттузо я не общался, но интерес от «Валенсии» был, это я знаю. От «Динамо» конкретных предложений не было. Давайте уже забудем, я игрок «Локомотива», — сказал Баринов на прошедшей пресс-конференции.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Дмитрий Баринов принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Баринова с «железнодорожниками» рассчитано до конца следующего сезона, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.