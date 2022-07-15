Белград, 15 июля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Поддерживать Россию в распространении ее пропаганды гораздо опаснее, чем не присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявила депутат Европейского парламента, докладчик по Косово Виола фон Крамон 15 июля.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

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Так фон Крамон прокомментировала новость о том, что Сербия одобрила открытие представительства российского телеканала RT в Белграде.

Депутат Европейского парламента призвала правительство и президента Сербии сказать прямо, «на чьей они стороне».

Фон Крамон напомнила, что в ранее принятой резолюции Европейского парламента о Сербии подчеркивается, что Белград должен согласовать свою внешнюю политику и политику безопасности с ЕС.

«Это подразумевает и запрет работы российских пропагандистских СМИ, которые поддерживает государство — это Sputnik и RT. Сербия не должна становиться платформой для обхода санкций ЕС и распространения российской пропаганды среди стран региона. Мы призываем президентаВучича и новое правительство четко показать, где они. Неприсоединение к санкциям — это одно дело, но совсем другое и намного хуже первого — активная помощь российским представителям в распространении пропаганды. Это полностью неприемлемо, и это только дополнительно ухудшит отношения между ЕС и Сербией», — рассказала фон Крамон в интервью телеканалу NovaS.

Напомним, что ранее сербские СМИ опубликовали информацию о том, что российский телеканал RT планирует открыть представительство в Сербии.