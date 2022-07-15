Самара, 15 июля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник сборной России по футболу и воспитанник московского «Динамо» Роман Евгеньев бесплатно перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом 15 июля сообщила пресс-служба клуба.

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Соглашение Романа Евгеньева с «Крыльями Советов» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Роман Евгеньев принял участие в 24-х матчах за «Динамо» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, БЕТСИТИ Кубок России), в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые и одну красную карточки.