София, 15 июля 2022, 20:26 — REGNUM Услуги водоснабжение в Болгарии в ближайшее время могут подорожать приблизительно на 30%. Об этом сообщает БТВ со ссылкой на заявление главы Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) Станислава Тодорова.
По его словам, причиной возможного повышения тарифов являются изменения на международных энергетических рынках. «Кроме того, выросла цена на обслуживание коммуникаций, — отметил он. — Таким образом, уже в августе граждане получат от системы водоканалов новые квитанции».
Напомним, ранее, КЭВР объявила о подорожании тарифов на газ и тепло для бытовых потребителей.