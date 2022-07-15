София, 15 июля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Услуги водоснабжение в Болгарии в ближайшее время могут подорожать приблизительно на 30%. Об этом сообщает БТВ со ссылкой на заявление главы Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) Станислава Тодорова.

(сс) Boby Dimitrov Балчик. Болгария

По его словам, причиной возможного повышения тарифов являются изменения на международных энергетических рынках. «Кроме того, выросла цена на обслуживание коммуникаций, — отметил он. — Таким образом, уже в августе граждане получат от системы водоканалов новые квитанции».

Напомним, ранее, КЭВР объявила о подорожании тарифов на газ и тепло для бытовых потребителей.