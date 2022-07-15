Варшава, , 20:25 — REGNUM Для компенсации недостатка вооружений, возникшего после передачи танков Т-72 Украине, Польша закупит у США 116 подержанных танков Abrams. Об этом в четверг, во время выступления перед выпускниками Академии сухопутных войск имени Тадеуша Костюшко во Вроцлаве, заявил вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Танки M1 Abrams в Польше 7th Army Joint Multinational Training Command

Также министр сообщил в своём Twitter, что начались поставки транспортных самолётов C-130H Hercules для польских вооружённых сил.

«Всего мы закупаем пять таких машин», — цитирует Блащака «Польское радио» .

Ранее пресс-секретарь Агентства по вооружениям Кшиштоф Платек сообщил в Twitter о заключении контракта с норвежской оружейной компанией Nammo Raufoss AS на поставку для польских вооруженных сил более десяти тысяч гранатометов. «Стоимость контракта, составляющего первый этап реализации программы GROT (программа замены гранатомётов — ред.), составляет около 150 млн злотых нетто, и поставки будут осуществлены в кратчайшие сроки», — написал он.

«Еще одна хорошая информация для польской армии! Мы подписали контракт на поставку более десятка тысяч легких одноразовых гранатометов M72 EC MK1. Это современное оружие, предназначенное для борьбы с боевыми машинами, в том числе для борьбы с тяжелой бронетехникой, такой как танки», — добавил в Твиттере министр обороны Мариуш Блащак.

Также в ходе выступления перед выпускниками Академии сухопутных сил Блащак сообщил об увеличении количества мест в военных вузах, и призвал молодёжь выбирать военную службу. С 2010 года Вооружённые силы Польши комплектуются на добровольной основе, всеобщая воинская обязанность отменена.