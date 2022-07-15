София, , 20:18 — REGNUM Крупнейшая болгарская оппозиционная партия «Возрождение» официально обратилась в Службу госбезопасности и МВД Болгарии с требованием провести проверку фактов возможного вмешательства США во внешнюю и внутреннюю политику официальной Софии. Об этом 15 июля сообщает БНР.

Болгария

По словам лидера «Возрождения» Костадина Костадинова, сотрудники дипломатического ведомства США провели неформальную встречу с рядом болгарских политиков, на которой могли обсуждаться вопросы формирования нового кабинета министров Болгарии.

«Мы требуем немедленной высылки из нашей страны американских дипломатов», — резюмировал Костадинов.

Реакции от посольства США в Софии на данное требование пока не последовало.