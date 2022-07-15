15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова министра нефти и энергетики Норвегии о том, что цена на электроэнергию в стране взлетит до небес, если газопровод «Северный поток» не возобновит работу.

Елизавета Коробова, , 20:40 — REGNUM Заявление норвежского министра нефти и энергетики Терье Осланда о том, что цены на электроэнергию в Норвегии могут взлететь до небес, если газопровод «Северный поток» не возобновит работу, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Европке хотели бы нас «наказать» на все 100! Не нужно их разочаровывать, давайте полноценно им там всё остановим!» — призывает Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая печальная перспектива является делом рук в том числе и норвежского руководства, которое сдуру ввязалось в антироссийскую санкционную войну, не рассчитав свои возможности.

«Запад своими действиями до энергетической и экономической катастрофы себя доведёт. Впереди больше ничего нет, даже маленького лучика надежды», — предупреждает Любовь М.

«Судя по всему, энергетический коллапс в Европе уже наступил. Если уж даже Норвегия без российского газа задыхаться начала, хотя она сама имеет свои газовые месторождения», — отметил Виктор Т.

Некоторые комментаторы уверены, что не только в Норвегии, но и во всей Европе вскоре цены на электричество поднимутся до невиданных высот.

«И без того было понятно, что ждет Европу энергетический кризис. По итогу сами же в этом и виноваты», — пишет Зарина К.

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Часть людей отмечает, что, несмотря даже на приближающуюся экономическую катастрофу, норвежские власти не намерены отказываться от своей безумной русофобии.

«И всё равно продолжают есть кактус. Пусть тогда они не засоряют свои СМИ баснями о том, что хотят прекратить пользоваться «Северным потоком» и что якобы это будет безболезненно. Будет больно, причём очень!» — указывает Иван Я.

Ряд пользователей указывает на то, что Норвегия, судя по всему, всерьёз намерена отказаться от российского газа, причём она готова пойти на это даже ценою жизни собственных граждан.

«Хотели отказаться от российского газа? Так отказываетесь! Вот — прекрасная возможность пойти на свободные рынки энергоносителей и выбрать по какой хотите цене, чего душа желает. Что вы вдруг заныли все скопом? Сначала Германия, потом Франция, а теперь Норвегия!» — удивляется Сергей Г.

«От российского газа европейцы отказаться не смогут, потому что аналога на рынке нет по такой же стоимости нормальной. А покупать дороже на Западе не хотят, потому что денег у них на самом деле нет. Всё их благополучие, как оказалось, зиждилось на дешёвых российских энергоносителях», — написал Арман М.

Нашлись и те, кто отмечают, что у норвежцев пока что есть шанс на спасение.

«Норвегии, может быть, пора уже сменить курс своей внешней политики и посмотреть правде в глаза? Без нашего газа им не перезимовать эту зиму. Всё равно ведь покупаете наш газ тайком, все это знают. Так зачем всех мучить, покупайте напрямую, без наценок! Просто снимите санкции, извинитесь перед Россией и живите себе, бед не знайте!» — советует Филипп П.

Напомним, 15 июля норвежский министр нефти и энергетики Терье Осланд заявил в интервью изданию Europower о том, что цены на электроэнергию в Норвегии могут взлететь до небес, если газопровод «Северный поток» не возобновит работу.