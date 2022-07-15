Париж, , 20:07 — REGNUM Как сообщает журналист Маттео Моретто, римский футбольный клуб «Рома» планирует взять в аренду 31-летнего нидерландского центрального полузащитника «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума.

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В прошедшем сезоне Джорджиньо Вейналдум, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 31-м туре французской Лиги 1 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

За «Пари Сен-Жермен» нидерландский футболист выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.