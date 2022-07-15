Новошахтинск, Ростовская область, , 20:05 — REGNUM На месте убийства семьи с детьми в Ростовской области работают полицейские, следователи и криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившейся в Новошахтинске трагедии. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД России 15 июля.

Убийство Mate Marschalko

Тела четырёх человек были обнаружены в одной из квартир города сегодня 15 июля. На месте происшествия работу полицейских координирует руководитель донского управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

«На данный момент полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также розыск лиц причастных к совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что, по предварительной версии, в людей стреляли из охотничьего ружья. Предположительно, убийцей мог быть знакомый семьи. От огнестрельных ранений погибли трое взрослых и трёхлетний мальчик. Состояние выжившей девочки врачи оценивают как крайне тяжёлое.

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