Челябинск, 15 июля 2022, 19:59 — REGNUM В регионах Уральского ФО экономическая ситуация является стабильной. Об этом заявил полпред Владимир Якушев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По его словам, рост индекса промпроизводства в первом квартале составил 6%. А за январь–май он составляет 2,4%.
Чиновник добавил, что предприятия активно работают в плане импортозамещения. Они отрабатывают логистические цепочки. и ищут новые рынки сбыта.
«Серьёзных сложностей и падений не видим», — сказал Якушев.