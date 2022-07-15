Челябинск, , 19:59 — REGNUM В регионах Уральского ФО экономическая ситуация является стабильной. Об этом заявил полпред Владимир Якушев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

На резиденции полномочного представителя президента России в Уральском ФО Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, рост индекса промпроизводства в первом квартале составил 6%. А за январь–май он составляет 2,4%.

Чиновник добавил, что предприятия активно работают в плане импортозамещения. Они отрабатывают логистические цепочки. и ищут новые рынки сбыта.

«Серьёзных сложностей и падений не видим», — сказал Якушев.