Челябинск, 15 июля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В регионах Уральского ФО экономическая ситуация является стабильной. Об этом заявил полпред Владимир Якушев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Алексей Колчин ИА REGNUM На резиденции полномочного представителя президента России в Уральском ФО

По его словам, рост индекса промпроизводства в первом квартале составил 6%. А за январь–май он составляет 2,4%.

Чиновник добавил, что предприятия активно работают в плане импортозамещения. Они отрабатывают логистические цепочки. и ищут новые рынки сбыта.

«Серьёзных сложностей и падений не видим», — сказал Якушев.