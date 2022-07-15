15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 20:18 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игоря Конашенкова о том, что Россия предложила меры по использованию портов Украины в качестве инструмента для вывоза сельхозпродукции, но только не для поставок Киеву вооружения или осуществления провокаций, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Вывоз зерна Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Россия и будет предлагать меры. А порты бывшей Украине уже ни к чему», — подметил Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что результатом четырёхсторонней встречи в Стамбуле по вопросу вывоза зерна с Украины стала некая договорённость, которую Киев обязательно нарушит, и всё вернётся на круги своя.

«Главное, чтобы все стороны соблюдали условия договора. Но учитывая, что Украина уже не раз показывала свою некомпетентность, хоть один раз да будет прокол!» — уверена Варвара З.

Некоторые комментаторы наотрез отказываются считать правильным дать возможность киевскому неонацистскому режиму продавать зерно на Запад.

«Никакого экспорта зерна за границу нельзя позволять бандерофашистам! Зерно нужно, чтобы не было голода на освобождаемых территориях. А также чтобы им не оплачивалось оружие для бандерофашистов. А если и продавать, то все деньги от зерна должны идти в казну России теперь, в качестве компенсации за проведение денацификации и на восстановление разрушенных бандерофашистами городов», — требует Евгений К.

Часть людей полагает, что ничего критического в продаже Украиной своего зерна за рубеж для России нет.

«Да пусть Запад российское зерно покупает! Мы — первый в мире поставщик зерна и не запрещаем покупать его у кого бы то ни было! Зачем Украина на зерне-то спекулирует до сих пор?!» — задаётся вопросом Александра Г.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Российская Федерация никогда не препятствовала вывозу зерновых с Украины. Это уже Киев что-то себе надумал. Мы лишь хотим одного — чтобы вывоз был безопасным для всех, включая, конечно же, российскую сторону. Грузы должны быть досмотрены российскими военными, а заплывающие баржи необходимо смотреть на наличие там вооружения», — указывает Алёна Х.

Ряд пользователей указывает на то, что для Российской Федерации не будет проблем накормить голодающую Украину.

«Сейчас вывезут всё украинское зерно в Европу, а мы будем русским зерном кормить всю бывшую территорию Украины, освобождённую от нацистов. И в этом нет ничего плохого, это наши люди. Вот только на экспорт пусть теперь отправляют за рубли, чтобы Запад кушал хлеб и плакал», — просит Роман С.

Нашлись и те, кто беспокоится, что под видом транспортировки зерна Запад будет поставлять Украине ещё большее количество вооружения.

«Дело далеко не в зерне. Под видом вывоза зерна будут ввозить оружия в немереном количестве. Каждое входящее судно должно быть тщательно досмотрено именно Россией. Доверия этим подонкам, что на Украине, что на Западе нет никакого», — отметил Николай В.

Напомним, 15 июля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил журналистам о том, что Россия предложила меры по использованию портов Украины в качестве инструмента для вывоза сельхозпродукции, но исключающие поставки Киеву вооружения и возможность использования этого для осуществления провокаций.