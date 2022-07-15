Саранск, , 19:55 — REGNUM В Саранске на базе ООО «Нефтяная электронная компания» с апреля реализуется стартап Сарансккабеля по производству электрозарядных станций для автомобилей. С процессом производства ознакомился глава Мордовии Артем Здунов.

Зарядка электромобиля пресс-служба правительства Мордовии

Сейчас мощности предприятия позволяют производить до 50 зарядных станций в месяц. Выпускают две линейки станций — медленные станции для заряда переменным током и быстрые станции для заряда постоянным током. Время зарядки варьируется от 20 минут до 2,5 часа.

До конца года планируется полностью перейти на отечественные комплектующие. В настоящее время около 90% комплектующих разрабатывают и собирают предприятия региона. До конца года на производстве будет создано 30 новых рабочих мест.

Компания налаживает контакты с другими регионами, обзаводится крупными контрактами. Пять зарядных станций из Саранска уже работают в Перми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге появилась первая зарядная станция для электромобилей. Она работает на базе действующего автозаправочного комплекса.

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