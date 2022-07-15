София, 15 июля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Сильный пожар на одном из крупнейших болгарских сельскохозяйственных предприятий уничтожил 400 гектаров посевов элитных сортов пшеницы. Об этом 15 июля сообщает софийская газета «24 часа».

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

ЧП произошло в Ямболской области на юго-востоке страны. По предварительным данным, причиной пожара стала установившаяся в регионе сухая и жаркая погода.

Напомним, только с начала июля в Болгарии из-за пожаров погибли уже несколько тысяч гектаров зерновых. Эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может усугубить продовольственный кризис в стране.