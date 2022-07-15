Нижневартовск, Югра, , 19:48 — REGNUM В Югре перед судом предстанут трое жителей Нижневартовска по обвинению в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Похищение Meelimello

По версии следствия в сентябре 2021 года ранее судимые обвиняемые вступили в сговор для похищения 34-летнего жителя Нижневартовска, чтобы наказать его за якобы распространение наркотиков. Распределив между собой роли, подобрав неприметную темную одежду и, в целях конспирации скрыв лица масками, они поздно вечером 9 сентября 2021 года в подъезде многоэтажного дома избили потерпевшего, связали руки и с силой вывели на улицу. Один из подозреваемых был одет в страйкбольную форму, каску и бронежилет и представился соседям и потерпевшему сотрудником правоохранительных органов. Затем мужчину посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города, где нанесли многократные удары палками по телу и бросили в неизвестном месте, откуда он смог выбраться только на утро следующего дня.

Трое граждан обвиняются по пп. «а, в,г» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»).

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