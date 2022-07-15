Новошахтинск, Ростовская область, , 19:46 — REGNUM В телеграм-каналах появились подробности убийства семьи из пяти человек в Ростовской области. О трагедии в Новошахтинске стало известно сегодня, 15 июля.

Убийство Pixabay.com

По предварительной версии, в людей стреляли из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений погибли трое взрослых и трёхлетний мальчик. Состояние выжившей девочки врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Как информирует Don Mash, убитые проживали в заброшенном доме, подлежащем сносу, на улице Рабоче-Крестьянской. Семья была неблагополучной. Предположительно, убийцей мог быть знакомый семьи.

Официального комментария правоохранительных органов пока не последовало.

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