Екатеринбург, , 19:42 — REGNUM В Екатеринбурге призывают ужесточить наказание за нелегальные свалки. Об этом пишут СМИ.

Свалка (сс) Michelle Arseneault

Поводом стало обилие таких мест сбора мусора, выявленных на территории города. С начала года их ликвидировали 330. Объём вывезенного мусора превысил 1,2 тыс. тонн, пишет Накануне. Ru.

Глава городского комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин считает, что одной из причин возникновения таких свалок является мизерный размер штрафов. По его мнению, увеличение размеров штрафов привело бы к уменьшению числа таких случаев.

Глава города Алексей Орлов в свою очередь распорядился взять сей вопрос на контроль и рассмотреть варианты более действенных мер в отношении организаторов незаконных свалок.