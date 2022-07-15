Манчестер, Великобритания, , 19:41 — REGNUM 15 июля «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 31-летним фланговым нападающим сборной Алжира Риядом Марезом. Новое соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

Рияд Марез Clément Bucco-Lechat

За «Манчестер Сити» Рияд Марез выступает с 10 июля 2018 года после перехода из «Лестер Сити» за 67,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего алжирца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рияд Марез принял участие в 28-ми утрах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету нападающего 9 (7+2) очков по системе гол+пас в одиннадцати встречах.