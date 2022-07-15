15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 20:18 — REGNUM Объявление в розыск журналиста Евгения Киселёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известного благодаря работе на российском телевидении в промежутке 1990-2000-х годов, который в данный момент живёт на Украине и работает на антироссийских украинских телеканалах, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Предатели Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не прошло и десяти лет. Это ж так через пару декад и до Чубайса чекистская рука дотянется!» — смеётся Leheim A.

Многие пользователи долгие годы ждали, чтобы российские правоохранители наконец-то обратили внимание на деятельность этого журналиста. Граждане считают, что МВД уж слишком затянуло с этим делом, потому что беглец ассимилировался на Украине и теперь его будет не так просто достать.

«Наконец-то! Давно пора призвать к ответу этого предателя!» — пишет Иван К.

«Чего ж так тянули-то с этим розыском? Он уже давным-давно на статью наболтал, да не на одну!» — указывает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что розыск сбежавшего на Украину журналиста должен в первую очередь продемонстрировать российскому обществу, что с предателями Родины мириться никто больше не будет.

«Самое время разобраться с предателями», — считает Ева А.

«Я вот думаю, что сейчас стоит особое внимание уделять тому, чтобы не осталось пропагандистов антироссийских. Предатели должны исчезнуть», — требует Данил М.

Часть людей полагает, что разыскиваемый журналист служит интересам Запада, именно поэтому своим новым «домом» он назначил «Украину» — главную марионетку США.

«Каждый сделал свой выбор в этот тяжелый момент. Киселёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) решил встать на сторону нацистов, потому что их окормляет Запад, который он всем сердцем любит. Зато эта ситуация показала, кто есть кто на самом деле. Иначе бы эти спящие могли нанести удар в спину в самый неподходящий момент. Хорошо, что такие свалили к нацикам», — указывает Людмила С.

«Таким национал-предателям место в тюрьме. Он сознательно выбрал сторону врага в информационной войне, что означает, что он сам теперь враг», — отмечает Эльвира Т.

Информационная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что прекрасно помнит этого журналиста, который в поте лица лил грязь на нашу страну прямо в эфире центральных российских телеканалов.

«Помню его, такой важный был, с видом эксперта о чём-то там болтал. Но он интересам США служил, а при Путине это сложнее стало делать, вот и умотал на Украину. Бесы не уживаются больше в России, они её ненавидят», — написал Максим П.

Нашлись и те, кто надеются, что спецоперация России на Украине проведёт денацификацию, в том числе и в отношении сбежавшего журналиста-предателя.

«Гнида сначала работала на канале, который бил в спину нашим парням, боровшимся с террористами в Чечне, а теперь работает на неонацистскую Украину, воспевая убийства мирных жителей Донецка. Поскуда заслуживает лишь одного — ликвидации», — поделился своим мнением Александр М.

Напомним, 15 июля в базе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой ведомство объявило в розыск журналиста Евгения Киселёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известного благодаря работе на российском телевидении в промежутке 1990-2000-х годов, который в данный момент живёт на Украине и работает на антироссийских украинских телеканалах.