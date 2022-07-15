Ижевск, , 19:33 — REGNUM В предстоящие выходные дни, 16 и 17 июля, в Удмуртии температура воздуха начнет повышаться, постепенно приблизившись к климатическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Солнце Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 12-17°С, днем потеплеет до 23-28°С. Местами могут пройти кратковременные дожди и грозы.

В ночь на воскресенье столбики термометров вновь опустятся до 12-17°С, а в дневные часы 17 июля воздух прогреется до 25-30°С. Ожидается в основном сухая погода.

В начале рабочей недели температурный фон существенно не изменится, но днем 18 июля местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, пару дней назад в Сюмсинском районе республики в результате грозы и порывистого ветра произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электричества остались восемь социально значимых объектов.

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