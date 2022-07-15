Химки, Московская область, , 19:33 — REGNUM Сегодня, 15 июля, «Химки» в матче первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2022/23 встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдет в Химках на стадионе «Арена Химки», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Брайан Идову, Алексей Никитин, Дмитрий Тихий, Кирилл Боженов, Мори Гбане, Денис Глушаков, Александр Руденко, Вадим Черный, Александр Филин, Александр Ломовицкий.

«Зенит»: Даниил Одоевский, Родригао, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вендел, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев.