Новошахтинск, Ростовская область, , 19:23 — REGNUM В Ростовской области неизвестные расстреляли семью с детьми. Среди жертв злоумышленников — четыре человека, за жизнь девочки, получившей огнестрельное ранение, борются медики.

Убийство mosaic36

Инцидент случился в Новошахтинске. Тела членов семьи с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир, пишет 15 июля телеграм-канал Baza. Один ребёнок найден живым. У девочки огнестрельное ранение шеи.

Официального подтверждения данной информации пока нет.