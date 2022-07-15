Лондон, 15 июля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала привлечь Россию к ответу за смерть британского наемника Пола Ури в плену у ДНР.

Tom Witham Лиз Трасс

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 15 июля на сайте британского правительства.

По её словам, Пол Ури являлся «гуманитарным работником».

«Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это», — цитирует сайт британского кабмина слова Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался из-за хронических болезней.

Ранее из-за этого случая в МИД Британии был вызван российский посол в Лондоне Андрей Келин.