Москва, , 19:17 — REGNUM Представители разных стран хотят участвовать в спецоперации по освобождению Украины на стороне России. Об этом 15 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я бы хотел обратиться к нашим законодателям, чтобы они вышли с инициативой, чтобы в наших рядах разрешили воевать тем, кто хочет воевать за нас. Очень много арабов, греков, сербов, которые хотят воевать на стороне России, но наше законодательство запрещает им воевать на нашей стороне», — сказал Алаудинов.

Также военнослужащий не исключил, что со временем мир начнет объединяться вокруг России.

Читайте ранее в этом сюжете: Алаудинов: Россия в состоянии победить НАТО