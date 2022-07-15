Москва, 15 июля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Синоптики пока не видят перспективы возвращения жары в Московский регион, в ближайшее время жителей столицы ожидает прохладная погода. Об этом 15 июля заявил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

«Я не вижу пока никаких перспектив по возвращению жары, с каждым днём мы сваливаемся в не экстремальное, но похолодание», — приводит его слова агентство «Москва».

Специалист отметил, что суббота, 16 июля, будет последним днём с комфортной погодой: температура воздуха составит +20…+25 ºC, будет солнечно и преимущественно без осадков. Между тем уже с воскресенья и на следующей неделе ожидается кратковременные дожди с вероятными грозами и похолодание.

«С каждым днём по градусу будем сбрасывать, +20 ºC и чуть больше будет максимум, поэтому наступает прохладная и сырая погода», — пояснил Тишковец.

Вместе с тем синоптик не исключил, что 30-градусная жара в Москве ещё может случиться в самом конце июля, или в августе.