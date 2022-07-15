Москва, 15 июля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Армия России способна разбить войска НАТО. Об этом 15 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный гриб

По его словам, если президент России Владимир Путин прикажет, освободив всю Украину, двинуться дальше на Запад, войска выполнят его приказ.

«Вопрос, когда мы дойдем до Киева. Я надеюсь, что нас не остановят и мы дойдем до Варшавы, если будет команда президента. Наши вооружённые силы в состоянии победить НАТО», — сказал Алаудинов.