Неаполь, Италия, , 19:13 — REGNUM 31-летний центральный защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали подписал контракт с лондонским «Челси». Об этом 15 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

По информации источника, «пенсионеры» заплатят за трансфер Кулибали 38 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Калиду Кулибали принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых и одну красную карточки.

За «Наполи» Кулибали выступает с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского клуба «Генк» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.