Вашингтон, 15 июля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. США не готовы установить крайние сроки для возвращения к ядерной сделке с Ираном, но и не хотят «ждать вечно», заявил 15 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Мы не будем отмечать дату в календаре. Предположительные сроки уже обсуждались, если иранцы захотят на них согласиться, мы готовы к взаимному соблюдению обязательств. Но мы также не готовы вечно жать, прежде чем продолжить оказывать давление на Иран в экономической сфере», — заявил Салливан, направляясь вместе с президентом Джо Байденом в Саудовскую Аравию.

Напомним, 14 июля Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали совместное обязательство противостоять созданию ядерного оружия Ираном.

В рамках соглашения США пообещали «использовать все имеющиеся в распоряжении властей США силы и средства», чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. При этом Лапид подчеркнул, что, по его мнению, развитие ядерной программы Ирана удастся сдерживать только угрозами применения против него силы.