Вашингтон, 15 июля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Режиссёр Гэвин ОʼКоннор, известный по спортивной драме «Воин», собирается снять сериал по её мотивам. Об этом сообщило издание Deadline 15 июля.

Цитата из фильма Том Харди в фильме «Воин» режиссёра Гэвина ОʼКоннора

«Я не хотел делать что-то в духе боя в клетке. Это не тот фильм, который я сделал, сериал о борьбе за жизнь. У нас будет две женщины и двое мужчин, и мы будем следить за ними в 10 эпизодах, вовлекая зрителей в их путешествие, в конце которого они встретятся друг с другом. Как и в фильме, я попытался бросить вызов аудитории вопросами: на чьей стороне ваша привязанность? Кому вы симпатизируете? За кого болеете? Если я зацеплю зрителей жизнями каждого персонажа вне клетки, что я называю борьбой за жизнь, то люди будут делать ставки. Это сердце и душа шоу», — рассказал ОʼКоннор. Производством шоу займётся Paramount Plus, а имена исполнителей главных ролей озвучат в ближайшее время.

Напомним, оригинальная лента «Воин» вышла в 2011 году. Главные роли в картине исполнили Том Харди и Джоэл Эдгертон.