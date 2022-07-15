Москва, 15 июля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что клуб в ближайшее время согласует контракт с 33-летним фланговым защитником Игорем Смольниковым, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игорь Смольников

В прошедшем сезоне Игорь Смольников, выступая за тульский «Арсенал», принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

Ранее воспитанник «Локомотива» выступал за «Читу», «Ростов», «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал». Больше всего матчей 33-летний защитник провел за «сине-бело-голубых».