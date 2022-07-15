Запорожье, Украина, 15 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» сообщает 15 июля Телеграм-канал администрации региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

К таковым правонарушениям будут относить противодействие работе местной администрации, социальных структур и предприятий региона; дискредитация органов власти и вооруженных сил России, а также распространение заведомо ложной информации о них.

Так же будут расцениваться оправдание терроризма, использование нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, проведение не согласованных с администрацией публичных мероприятий, изготовление экстремистских материалов и его финансирование, а также создание угрозы общественной безопасности в иных формах.

Совершение таких действий будет наказываться принудительным выдворением из региона по решению военного коменданта.