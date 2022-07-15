Москва, 15 июля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы не содержит никаких положений, которые ставят под сомнение статус охраняемых культурных объектов, заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 июля автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы распространения цифровой наружной рекламы. В ходе обсуждения депутаты заявили, что принятие документа отразится на исторической целостности городов.

«В законопроекте вообще не содержится никаких норм, которые не то, чтобы что-то изменили, но даже ставили под сомнение статус охраняемых объектов. Соответственно, никаких историй, связанных с размещением рекламных носителей на историко-культурных объектах или как-то противоречащих действующему законодательству просто не содержится, этого не будет», — сказал Кирьянов.

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