Нью-Йорк, США, 15 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Россия никогда не забудет странам Запада, как они поставляли оружие Киеву, от которого массово гибнут мирные жители. Об этом сегодня, 15 июля, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН ДмитрийПолянский.

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«Поставки оружия и убийство людей западным оружием… Не думаю, что мы забудем об этом. Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть», — сказал Полянский в интервью TNT Radio.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва уже не сможет «начать с нуля» отношения с Францией или Германией в ситуации, когда германская артиллерия убивает людей вРоссиии на Украине, спустя 75 лет после Победы во Второй мировой войне Советского Союза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны с самого начала российской специальной военной операции на Украине поставили своей целью военное поражение России. Для этого Запад активно снабжает Украину оружием, проводит подготовку украинских вооруженных сил, обеспечивает ВСУ разведданными. Тысячи наемников с Запада воюют на стороне Украине.