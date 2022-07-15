Эр-Рияд, 15 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 15 июля прибыл в Саудовскую Аравию в рамках визита, призванного перезагрузить отношения со страной, которую он обещал сделать «изгоем» на мировой арене. При этом Белый дом не ждет немедленных обещаний по нефти, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Интересы в сфере энергетики и безопасности побудили президента США и его администрацию отказаться от попыток изолировать королевство, являющееся крупнейшим в мире экспортером нефти.

Между тем советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам опрометчиво было бы рассчитывать на немедленное увеличение поставок нефти, которые помогли бы снизить высокую стоимость бензина и ослабить рекордную инфляцию в США.

Согласно расписанию Белого дома, Джо Байден сперва проведет двустороннюю встречу с саудовским королем Салманом бин Абдулазизом в королевском дворце, а затем встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и саудовскими министрами.