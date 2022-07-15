Манчестер, Великобритания, , 18:59 — REGNUM Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити», как сообщает издание The Athletic, заблокировало трансфер 27-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Натана Аке в лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» уже согласовал с Натаном Аке условия личного контракта.

За «Манчестер Сити» Натан Аке выступает с 5 августа 2020 года после перехода из «Борнмута» за 45,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Натан Аке принял участие в четырнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами.