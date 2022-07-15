Москва, 15 июля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине является противостоянием добра и зла, где на светлой стороне выступает Россия, а на тёмной — киевский режим и блок НАТО. Об этом 15 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО

«Всю свою юность я рос на том, что меня готовили к той войне, которую мы видим. Эта война — это та война, о которой нам говорили наши старцы, я воздаю хвалу Всевышнему за то, что живу в России, я воздаю хвалу Всевышнему за то, что нашей страной руководит Владимир Путин, который отказался принять сатанинские ценности, которые навязаны всему миру», — сказал Алаудинов.

Россия в этом конфликте с киевским режимом и странами Запада является стороной добра и по этой причине она победит.

«Блок НАТО, который в целом своем составе несет в себе всё сатанинское и является войском Даджаля, войском Антихриста», — отметил Алаудинов.