Херсон, Украина, , 18:55 — REGNUM Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о принудительном выдворении из региона лиц, причастных к экстремистской деятельности, сообщает 15 июля Телеграм-канал администрации региональной администрации.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

Проявлением экстремизма будет считаться воспрепятствование работе администрации, социальных структур и предприятий региона; дискредитация органов власти и вооруженных сил России, а также распространение заведомо ложной информации о них.

Также будет наказываться оправдание терроризма, использование нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, проведение не согласованных с администрацией публичных мероприятий, изготовление экстремистских материалов и его финансирование, а также создание угрозы общественной безопасности в иных формах.

«К лицам, совершающим действия, указанные в пункте 1 настоящего указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов», — говорится в тексте указа «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

Напомним, на сегодняшний день Херсонская область полностью освобождена от украинских нацистов.

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