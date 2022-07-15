Москва, , 18:55 — REGNUM Министерство просвещения Российской Федерации намерено сократить полный перечень обязательных документов для заполнения учителями с 11 до пяти. Проект приказа Минпроса опубликован сегодня, 15 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Педагоги © ИА REGNUM

Ранее преподаватель в школе обязан был заполнять аж 11 обязательных документов, что являлось чрезмерной нагрузкой и фактически отнимало рабочее время от непосредственного педагогического процесса.

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об образовании в РФ», которые касаются снижения бюрократической нагрузки на учителей. Согласно этим поправкам, от учителей можно требовать обязательного заполнения только определенного перечня документов, утверждаемого министерством просвещения.

Потом было предложено сократить перечень до девяти документов, теперь же в списке всего пять:

рабочая программа учебного предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), модуля;

журнал учета успеваемости;

журнал внеурочной деятельности;

план воспитательной работы (для классных руководителей);

характеристика на обучающегося (по запросу).

Планируется, что этот перечень в итоге будет вскоре принят и вступит в силу с 1 сентября 2022 года.