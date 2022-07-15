Кондинский район, Югра, , 18:54 — REGNUM В Кондинском районе Югры при попытке дать взятку полицейскому задержан подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия ночью 12 июня 2022 года 65-летний житель поселка Междуреченский в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении односельчанки. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Во время опроса по заявлению подозреваемый, желая избежать наказания за преступление, передал оперуполномоченному 30 тысяч рублей в качестве взятки за прекращение проверки. Но полицейский отказался от мзды.

Гражданин обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и покушение на дачу взятки.