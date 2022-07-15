Москва, , 19:05 — REGNUM Создание единого оператора цифровой наружной рекламы никак не отразится на бизнесе и не приведет к увольнениям сотрудников, заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 июля автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После сегодняшнего обсуждения ещё раз убедился в том, что людям надо дать время для того, чтобы освоить весь массив законопроекта, что называется, понять и пропустить через призму собственных представлений собственной ситуации», — сказал депутат.

По его словам, законопроект не коснется конкурентной среды.

«Приятно бороться за конкуренцию на рынке, но вопрос заключается в том, что законопроект никак не касается конкурентной среды. Он вообще концептуально не про это. Конечно, здорово говорить о том, что надо спасать рабочие места, но факт в том, что рабочих мест по итогу принятия такого закона будет только больше и ни о каких увольнениях сотрудников, ни о каком прекращении бизнеса притеснение малого и среднего бизнеса речь не идёт», — отметил Кирьянов.

Также речь не идёт о выпадающих доходах и о каких-то ухудшающих ситуацию последствия для органов местного самоуправления, пояснил он.

«На мой взгляд, коллеги из экспертного сообщества из отрасли должны более внимательно подходить к формулировке вопросов и уж тем более не выдавать свои внутренние страхи и опасения за вопросы, относящиеся к законопроекту», — добавил депутат.

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