Мюнхен, Германия, 15 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий сборной Германии Серж Гнабри готов продлить контракт с мюнхенской «Баварией» до 2026 года. Об этом 15 июля сообщило немецкое издание Bild.

ФК Бавария Мюнхен

Текущее соглашение Гнабри с «Баварией» рассчитано еще на один сезон до конца июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает немецкого нападающего в 65 миллионов евро.

Серж Гнабри перешел в «Баварию» 1 июля 2017 года из бременского «Вердера» за 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Серж Гнабри принял участие в 34-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Суммарно на поле немец провел 2190 минут.